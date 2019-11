100-Bäume-Projekt in Landshut: Umstrittener 31. Baum gepflanzt

Bau-Boom und wenig Grün machen Initiator Sorgen

Willi Forster kämpft für mehr Bäume besonders in der Sozialen Stadt Nikola. Er ist Sprecher der Arbeitsgruppe der sozialen Stadt Nikola und Mitinitiator des 100-Bäume-Programms. Durch den zunehmenden Bau-Boom ist er ins Nachdenken gekommen - kein Grün mehr zwischen den Wohnanlagen hat Forster Sorgen gemacht.

"Wir brauchen nicht nur Wohnungen, sondern auch entsprechendes Wohnumfeld, dass man sagt: Da kann ich gut leben. Das ist Grundaufgabe des Programms Soziale Stadt Nikola." Willi Forster, Sprecher Arbeitsgruppe l der sozialen Stadt Nikola

Bäume in Städten notwendig in Zeiten des Klimawandels

Für Forster ist der Baum ein Symbol für mehr Grün. Seiner Meinung nach braucht es wieder mehr Bäume - gerade in Zeiten des fortschreitenden Klimawandels. Sie können in den heißen Sommermonaten den Aufenthalt in der Stadt angenehmer machen, Schatten spenden. Ohne Bäume wäre für Forster ein Aufenthalt in der Stadt kaum mehr möglich. Er plädierte dies bei den künftigen Planungen verstärkt mit einzubeziehen.

Ziel: Bis 2025 sollen 100 Bäume gepflanzt sein

Noch im November sollen im Rahmen des 100-Bäume-Programms zehn weitere (Klima-)Bäume im Stadtgebiet gepflanzt werden. Forsters Ziel: Bis 2025 sollen die 100 Bäume gepflanzt sein. Die Bürger spenden dafür. Wie Forster sagt, werden in der Regel 350 Euro gespendet, es gibt aber auch Spenden über 1.000 Euro. Die Aktion soll nicht nur bei den Bürgern der sozialen Stadt Nikola ankommen, sondern auch bei anderen Stadtvierteln. "Ich strebe an, das Programm auf andere Stadtviertel auszuweiten", so Forster.