vor etwa einer Stunde

100.000 Liter Wasser für die bedrohte Flussperlmuschel

Die anhaltende Trockenheit setzt der Flussperlmuschel in Oberfranken erneut stark zu. Die südliche Regnitz droht auszutrocknen. Deshalb will das Wasserwirtschaftsamts Hof bis zu 100.000 Liter Wasser in den Fluss zu leiten.