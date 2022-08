100.000 Euro Schaden: Viele Unfälle wegen Aquaplaning

Auf den Straßen in Oberfranken haben sich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und Aquaplaning am Samstag einige Unfälle ereignet. Wie die Polizei mitteilte, sei es alleine am Samstagmorgen zwischen 6.40 Uhr und 11.00 Uhr auf den hochfränkischen Autobahnen A9, A72 und A93 zu sechs Unfällen gekommen. Dabei sei ein Sachschaden von insgesamt 100.000 Euro entstanden.

Bußgelder und Punkte in Flensburg für Unfallverursacher

In allen Fällen hatten die Autofahrer ihre Geschwindigkeit nicht den wetterbedingten Straßenverhältnissen angepasst, heißt es weiter. Sie seien auf regennasser Fahrbahn ins Aquaplaning geraten, hatten die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren und krachten in die Schutzplanken. Insgesamt wurde nur eine Person leicht verletzt. Ein elf Jahre altes Mädchen klagte über Kopfschmerzen, nachdem das Auto, in dem sie saß, zunächst in die mittige Betonleidwand krachte, sich in der Folge mehrfach drehte und an der rechten Schutzplanke zum Stehen kam. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Alle Unfallverursacher erwarten Bußgelder und Punkte in Flensburg. In einem Fall leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Weitere Unfälle wegen Aquaplaning

Auch im Bereich Pegnitz (Lkr. Bayreuth), Bayreuth und Marktschorgast (Lkr. Kulmbach) ist es am Samstag zu drei Aquaplaningunfällen mit Sachschäden, leichten Verletzungen und Verkehrsbehinderungen gekommen. Bereits am Freitagabend (26.08.2022) war es auf der A9 zwischen Trockau und Bayreuth-Süd zu einem Unfall mit insgesamt drei verletzten Personen gekommen.