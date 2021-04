100.000 Euro Schaden: Smartphones in Eggolsheim gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben aus einem Lagerraum in Eggolsheim im Landkreis Forchheim Smartphones im Wert von mindestens 100.000 Euro entwendet. Wie die Polizei dem BR auf Nachfrage mitteilte, sei die Tat in der Nacht zum Mittwoch zwischen 00.10 Uhr und 01.55 Uhr erfolgt.

Täter rund zwei Stunden vor Ort

Die Täter hätten dabei die Scheibe eines Mehrzweckeingangs in der Straße "In der Büg" eingeschlagen und seien dann fast zwei Stunden lang in den Lagerräumen zu Gange gewesen. Die entwendeten Smartphones haben einen Wert im niedrigen sechsstelligen Eurobereich, heißt es.

Polizei bittet um Zeugenhinweise zu Tätertrio

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und geht aktuell von einem Tätertrio aus. Derzeit werten die Beamten Video-Beweismaterial aus. Um Zeugenhinweise wird gebeten. Wer in besagtem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lagerräume wahrgenommen hat, soll sich telefonisch mit der Kripo Bamberg in Verbindung setzen.