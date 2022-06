100.000 Euro Schaden: Sattelschlepper gerät auf A9 in Brand

Ein Sattelschlepper hat am Sonntag auf der A9 Bei Helmbrechts im Landkreis Hof Feuer gefangen. Grund hierfür soll ein technischer Defekt am Kühlaggregat des Aufliegers gewesen sein. Der 41-jährige Fahrer hatte bemerkt, dass sein Fahrzeug qualmte und es auf dem Seitenstreifen zum Stehen gebracht, teilte die Polizei mit.

100.000 Euro Schaden bei Feuer auf der A9

Auf dem Seitenstreifen fing der Sattelschlepper, der mit 18 Tonnen Weintrauben aus Südeuropa beladen war, vollends an zu brennen. Der Fahrer hatte es aber zuvor noch geschafft, den Auflieger von der Sattelzugmaschine abzukoppeln. Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Während der Löscharbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Münchberg-Nord und Hof-West kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Bergung des Aufliegers samt Ladung dauerte mehrere Stunden an, während dieser Zeit konnte der Verkehr auf der linken Spur am Brandort vorbei fahren. Es entstand ein Schaden von mehr als 100.000 Euro