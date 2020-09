100.000 Euro Schaden nach Dachstuhlbrand bei Lichtenfels

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Landkreis Lichtenfels ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, geriet am Montagabend der Dachstuhl eines Hauses im Marktzeulner Gemeindeteil Horb am Main in Brand. Offenbar hatte sich eine Dachdämmung entzündet.

Marktzeuln: Feuerwehr trägt Dach und Schlot ab

Während sich die Bewohner des Hauses ins Freie retteten, alarmierten Anwohner die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand. Bei dem Brand sei das Dach des Hauses massiv beschädigt worden, teilt die Polizei mit. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk trugen daher nach dem Löschen das Dach und den Schlot des Gebäudes ab. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.