100.000 Euro Schaden nach Brand in Maschinenhalle

Bei einem Brand in der Maschinenhalle einer Hefefabrik in Schwarzenbach an der Saale im Landkreis Hof ist am Freitagmorgen nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von rund Hunderttausend Euro entstanden. Wie die Polizei auf Nachfrage des BR mitteilt, sei gegen 4:30 Uhr in der Halle vermutlich eine Maschine heiß gelaufen und habe Alarm geschlagen. Kurze Zeit später sei das Feuer ausgebrochen.

Gefahrenstoffe in Halle gelagert: 250 Einsatzkräfte bekämpfen Feuer

Mitarbeiter alarmierten die Einsatzkräfte, rund 250 Helfer von Feuerwehr, THW, Rettungsdienst und Polizei waren daraufhin vor Ort. Verletzt wurde niemand. Mitglieder eines Gefahrguttrupps hätten bislang keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass giftige Dämpfe ausgetreten sind.

In der Nähe der besagten Maschine seien Gefahrenstoffe gelagert gewesen, so Sascha Ploss, Pressesprecher Feuerwehr Landkreis Hof. Auch sei die Brandbekämpfung schwierig gewesen, da sich das Feuer auch in einer Zwischendecke und schwer zugänglichen Bereichen ausgebreitet hätte: "Zeitweise war nicht ganz klar, wo welche Gefahrenstoffe lagern."

Brandermittler der Polizei wollen nun herausfinden, wie es zu dem Feuer kommen konnte.