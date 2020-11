100.000 Euro Schaden nach Brand in Lagerhalle in Garching

In Garching hat am Samstag eine Lagerhalle gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Halle im Ortsteil Dirnismaning bereits in Vollbrand. Verletzt wurde laut Polizei und Feuerwehr niemand. Der Sachschaden liegt bei rund 100.000 Euro.

Autozubehör vernichtet

In der Halle war Kfz--Zubehör gelagert. Die Brandursache ist noch unklar. Die Brandermittler der Kripo haben die Arbeit aufgenommen und ermitteln in alle Richtungen.