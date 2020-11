100.000 Euro Schaden bei Zimmerbrand in München

In der Nacht zu Sonntag kam es im Münchner Stadtteil Moosach zu einem Zimmerbrand in einem mehrstöckigen Haus. Zwei Personen wurden dabei nach Angaben der Feuerwehr leicht verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Flammen im 6. Obergeschoss

Gegen 3 Uhr in der Früh meldeten Anrufer der Integrierten Leitstelle einen Zimmerbrand im sechsten Obergeschoss eines achtstöckigen Wohnhauses. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlugen bereits Flammen aus einem Fenster am Balkon. Die Gefahr bestand, dass weitere Stockwerke in Brand geraten könnten. Daher wurden weitere Kräfte nachgefordert.