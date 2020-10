100.000 Euro Sachschaden auf A9: Sportwagen gerät ins Schleudern

Auf der Autobahn A9 ist zwischen den Anschlussstellen Naila und Berg/Bad Steben am Mittwochmittag eine Frau mit ihrem Sportwagen ins Schleudern geraten. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Hof mitteilt, sind bei dem Unfall eine Person schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt worden.

Zu hohe Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn

Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit sei der Sportwagen auf regennasser Fahrbahn zunächst in die Mittelleitplanke und anschließend nach rechts über alle drei Fahrspuren geschleudert worden. Am rechten Fahrstreifen kollidierte der Unfallwagen mit einem anderen Auto. Die 30 Jahre alte Fahrerin des Sportwagens erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Die beiden Insassen des anderen Wagens wurden leicht verletzt und kamen ebenfalls in eine Klinik.

100.000 Euro Schaden an den Fahrzeugen

An den beiden Fahrzeugen entstand nach einer ersten Schätzung ein Sachschaden von mindestens 100.000 Euro. Für die Bergung der beiden Unfallfahrzeuge musste der rechte Fahrstreifen der A9 für kurze Zeit gesperrt werden.