100.000 Euro angelegt: Lappersdorf ist Opfer der Greensill Bank

Der Markt Lappersdorf ist Opfer der Pleitebank Greensill geworden. Das hat der Lappersdorfer Bürgermeister Christian Hauner (Freie Wähler) dem BR bestätigt. Zuerst hatte die "Mittelbayerische Zeitung" darüber berichtet.

Geld zurück wegen Altfall?

Der Markt Lappersdorf hatte bereits im Jahr 2016 100.000 Euro als Festgeld bei der Bank angelegt. Damals hätte noch eine andere Rechtslage gegolten. Jetzt ist der Markt mit dem Einlagesicherungsfond in Kontakt, so Hauner. Als Altfall reche man laut dem zuständigen Kämmerer des Marktes damit, das Geld vollständig wieder zurückzubekommen. Sollte dies nicht der Fall sein, würde der Markt den Klageweg beschreiten, um das Geld schnellstmöglich zurückzubekommen.

Insolvenzverfahren gegen Greensill Bank

Künftig will der Markt wie bisher verstärkt auf Geldanlagen bei den örtlichen Hausbanken setzen, so Bürgermeister Hauner. Seit gut einer Woche läuft gegen die Greensill Bank mit Sitz in Bremen ein Insolvenz-Verfahren. Bundesweit sind von der Pleite rund 50 Kommunen betroffen.