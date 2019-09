100.000. Besucher auf der Holzkugel am Steinberger See

Die neue Erlebnisholzkugel am Steinberger See im Landkreis Schwandorf bleibt ein Besuchermagnet: Sieben Monate nach der Eröffnung ist dort heute der 100.000. Besucher begrüßt worden. Ein Großelternpaar aus Nittenau mit ihren beiden Enkelsöhnen aus München wurden am Vormittag als Jubiläumsbesucher begrüßt. Die 40 Meter hohe, begehbare Holzkugel am Ufer des Steinberger Sees gilt als die weltweit größte ihrer Art.

Kalkuliert wird mit 150.000 Besuchern im Jahr

Die meisten Besucher des Erlebnisparks in den ersten Monaten kamen den Betreibern zufolge aus ganz Bayern und aus Tschechien. Die Eröffnung des Erlebnisparks hatte sich mehrfach verzögert, unter anderem wegen einer Brandstiftung im April 2018. In ihren ursprünglichen Planungen gingen die Betreiber von rund 150.000 Besuchern im Jahr aus.

Kritik an hohen Preisen

Der Besucheransturm hatte unmittelbar nach der Eröffnung im Januar 2019 eingesetzt. Wegen des Andrangs mussten die Betreiber schon nach dem ersten Wochenende zusätzliche Parkplätze ausweisen. In den ersten Wochen gab es dann allerdings auch kritische Töne: Viele Besucher kritisierten die ihrer Meinung nach zu hohen Eintrittspreise und Parkgebühren. Ein Familienticket für den Besuch der Holzkugel kostet aktuell 26 Euro.