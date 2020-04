10 Minuten Oberpfalz: Der neue News-Podcast aus Deiner Region

Von Waldsassen bis Schierling, von Neumarkt bis Furth im Wald - in der Oberpfalz rührt sich was. Was genau, das gibt es ab sofort im neuen News-Podcast "10 Minuten in der Oberpfalz".

Die Oberpfalz "to go"

In nur zehn Minuten wieder "up to date": die spannendsten Entwicklungen und die neuesten Nachrichten aus der Oberpfalz zum Hören. Immer Montags bis Freitags zum Feierabend bringen wir die Oberpfalz auf den neuesten Stand, kompakt und informativ für die Region. Wir - das sind Zara Kroiß, Rüdiger Nowak und Veronika Meier.

Machen Sie mit