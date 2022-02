10 Millionen für Ausbau von Radwegen in Bayern

Nirgendwo in Deutschland ist der öffentliche Nahverkehr so schlecht wie im Landkreis Dingolfing-Landau. Das Fahrrad könnte teilweise eine Alternative sein, meint die dortige Kreisrätin Franziska Sänftl von den Grünen. Wenn da nicht die Radweg-Probleme wären, die für den ländlichen Raum typisch sind. Hinter dem Ortsschild ende der Radweg eigentlich immer, sagt Sänftl, und dann müsse man auf der Straße fahren oder auf dem Bürgersteig.

10 Millionen für mehr Radwege geplant

Bayern fördere schon Radwege zwischen den Kommunen, sagt Verkehrsministerin Kerstin Schreyer. Mit einer Radoffensive will sie jetzt aber zusätzlich 10 Millionen Euro in die Hand nehmen, um Ideen der Kommunen zu fördern, die den Radverkehr voranbringen – allerdings nur, wenn der Landtag dem Haushaltsentwurf zustimmt. Die Kommunen sollen ihre Ideen bis Ende des Monats einreichen. Erklärtes Ziel ist es, mehr Radwege in Städten und Gemeinden zu bauen.

Neue Zentralstelle für Radverkehr

Außerdem will der Freistaat eine Zentralstelle für Radverkehr einrichten, die Kommunen unter anderem bei der ganzen Bürokratie rund um den Radwegebau helfen soll, so Schreyer. Die Zentralstelle sei ein Service des Freistaats und für die Kommunen kostenlos. Insbesondere kleine Kommunen will die Verkehrsministerin auf diese Weise unterstützen. Die Zentralstelle soll Kommunen auch bei der gemeinsamen Planung von Radwegen durch mehrere Orte hindurch unterstützen – damit Radwege, die im Nichts enden, vielleicht bald Geschichte sind.