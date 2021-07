10-Millionen-Euro-Modernisierung der Franken-Therme beendet

Finanzlage durch Corona angespannt

Hintergrund der Erweiterung der Franken-Therme waren die steigenden Besucherzahlen. "Es war eine ganze Zeit lang vor Corona schon alles festgestanden", erklärt der stellvertretende Geschäftsführer Oliver Fink. Also entschloss man sich in Hinblick auf die Zeit nach der Pandemie dazu, die Baumaßnahmen durchzuziehen, auch wenn sich die finanzielle Lage weiter anspannte. Die Erweiterung sei auch die Zukunftssicherung des Standortes. Während des vergangenen Lockdowns musste die Franken-Therme sieben Monate am Stück schließen. In dieser Zeit konnten die Baumaßnahmen weiter umgesetzt und sogar schneller fertig gestellt werden.

Besucherbegrenzung und Hygienemaßnahmen

Rund 1.200 Gäste könnten mit der Erweiterung gleichzeitig die Franken-Therme besuchen. Aufgrund des Hygienekonzepts sind aktuell nur 750 erlaubt. Außerdem gelten Maskenpflicht im Umkleidebereich und Abstandsregeln. Im Badebereich entfällt die Maskenpflicht.