10 Jahre Stillstand: Was wird aus Landshuts berühmter Baugrube?

Seit 2009 träumt der Landshuter Architekt Bernd Hanseder davon, auf dem beliebten Grundstück am Münchner Tor im Süden der Landshuter Altstadt zu bauen und zu wohnen. Stattdessen stritt er sich all die Jahre mit der Stadt Landshut um eine Aufstockung des Gebäudes. Gebaut wurde in dieser Zeit nicht. Das mittlerweile verwilderte Grundstück steht immer noch leer. Nun kommt es zu einem Erörterungstermin beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, der zu einer finalen Entscheidung verhelfen soll.

Architekt wollte Aufstockung des Gebäudes

Vor zwölf Jahren erwarb Bernd Hanseder das Grundstück in der prominent gelegenen Lage. Erst zweieinhalb Jahre später, erhielt er die Baugenehmigung für sein dreistöckiges Wohn- und Geschäftshaus, erzählt der Architekt. Er reichte mehrere Änderungsanträge ein, um das Haus um ein weiteres Geschoss aufzustocken. Aus wirtschaftlichen Gründen, damit die Kosten potenzieller Miteigentümer gesenkt werden können, wie er erzählt.

Änderungseinträge abgelehnt

Der Architekt plante ein weiteres unterirdisches - später begrüntes - Geschoss mit ebenerdigen Zugang. Von außen sei dieses Extra-Geschoss nicht zu erkennen. Laut dem Architekten lehnte die Stadt Landshut aber alle bis heute eingehenden Änderungseinträge unter Hinweis auf den Denkmalschutz ab. Für Hanseder unverständlich: "Die Aufstockung an sich sieht ja genauso aus wie das schon Genehmigte und das wurde sogar mit der unteren Denkmalschutzbehörde zusammen erarbeitet."

Hanseder: "Hoffentlich hat das jetzt ein Ende"

Eine Klage Hanseders vor dem Verwaltungsgericht in Regensburg wurde abgewiesen, es folgte eine Berufung vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Am Dienstag kommt es zu einem Erörterungstermin beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs.

Vor dem Verwaltungsgerichtshof Recht zu bekommen, könnte den Architekten doch noch zu einer viergeschossigen Bauweise verhelfen. Hanseder, der selbst in das Wohnhaus einziehen wollte, hofft, dass "die Geschichte damit jetzt hoffentlich ein Ende hat."

Die Stadt Landshut wollte sich am Montag nicht dazu äußern.