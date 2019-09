10 Jahre regionale Lebensmittelvermarktung "Nimm's RegRonal"

Hatte man vor zehn Jahren mit 3 Märkten, 8 Lieferanten und 56 Produkten begonnen, sind es heute 60 Märkte, 180 Produkte und 18 Lieferanten. Vertrieben werden beispielsweise Eier, Nudeln, Essig und Öl, Honig und Mehle.

Regionale Lebensmittel aus dem Raum Rosenheim-Chiemsee

Alle Produkte tragen einen grün-gelben Aufkleber mit der Aufschrift "Nimm's RegRonal". Das Siegel steht für regionale Lebensmittel aus dem Raum Rosenheim-Chiemsee.

Mindestens zwei Kriterien müssen erfüllt sein, um die in die RegRonal-Produktpalette aufgenommen werden zu können: Anbau oder Erzeugung in der Region, Verarbeitung und Veredelung in der Region, Sicherung heimischer Arbeitsplätze.

Vor zehn Jahren hatte man noch Exotenstatus, bestätigte der erste Vorsitzende Sebastian Friesinger gegenüber dem BR. Man sei langsam mitgewachsen mit dem Trend "Regionale Lebensmittel". Heute sei das Kaufinteresse da und so sieht Friesinger ein langsam wachsendes Potenzial für die Marke "Nimm's RegRonal".