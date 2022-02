10 Jahre nach Taten: 39-Jähriger wegen Sexualdelikten in U-Haft

Nach zwei Sexualdelikten vor rund zehn Jahren in Aschaffenburg ist jetzt der mutmaßliche Täter ermittelt und festgenommen worden. Das haben die Polizei und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg mitgeteilt. Demnach gelang der Ermittlungserfolg dank DNA-Untersuchung.

Der heute 39-jährige Mann steht unter Verdacht, im Sommer 2012 zwei Frauen im Alter von 22 und 24 Jahren im Aschaffenburger Brentanoviertel aus sexueller Motivation heraus angegriffen zu haben. Nur weil sich die Frauen in beiden Fällen stark gewehrt und um Hilfe gerufen hatten, habe der Mann von ihnen abgelassen und sei geflüchtet, heißt es in der Mitteilung.

DNA führt zu mutmaßlichem Täter

Auf die Spur des Mannes sei man jetzt gekommen, weil der Tatverdächtige seine DNA bei Ermittlungen in einem anderen Verfahren freiwillig abgeben habe. Dabei ging es um die Verbreitung pornographischer Schriften, so die Leitende Oberstaatsanwältin Monika Schramm auf BR24-Nachfrage. Der Abgleich der Probe mit den DNA-Spuren von damals hätten übereingestimmt.

Kommt der Tatverdächtige in weiteren Fällen als Täter in Frage?

Vergangenen Donnerstag hatte die Polizei den Haftbefehl gegen den Mann vollstreckt und seine Wohnung nach Beweismitteln durchsucht. Der Tatverdächtige wurde noch am gleichen Tag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den erlassenen Haftbefehl, unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts der sexuellen Nötigung in zwei Fällen, weiter aufrechterhielt. Der 39-Jährige wurde inzwischen an eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Aktuell wird geprüft, ob der Mann auch für andere Sexualdelikte als Täter in Frage kommt.