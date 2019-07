10 Jahre Jakobsweg Hof-Bayreuth-Nürnberg

Seit dem am 25. Juli 2009 gibt es den Jakobusweg von Hof über Bayreuth bis Nürnberg. Mit der Eröffnung rückte Oberfranken ins Zentrum des europäischen Pilgerwegenetzes vom Baltikum bis zum Grab des Heiligen Jakobus im spanischen Santiago di Compostela. Die rund 180 Kilometer lange Strecke ist ein wichtiges Verbindungsstück verschiedener Jakobus-Wege in Franken, Thüringen und Sachsen.

Das typische Muschel-Symbol weist den Weg

Dank der Zusammenarbeit der Jakobus-Gesellschaft mit den Wandervereinen in Fichtelgebirge, Frankenwald, Fränkischer Schweiz und Fränkischer Alb ist der Weg gut ausgeschildert- sichtbar am typischen Muschel-Symbol. Die 183 Kilometer lange Strecke ist in neun Etappen aufgeteilt – unterwegs kann man nicht nur in Gasthäusern und privaten Pilgerquartieren übernachten – in Hof gibt es außerdem auch die einzige offizielle Pilgerherberge entlang der Strecke. Sie ist mitten in der Stadt im ehemaligen Klarissenkloster untergebracht, den Schlüssel gibt es nebenan im Altenheim der Diakonie.

Gottesdienst und geführte Wanderung zum Jubiläum

Die Fränkische St. Jakobus-Gesellschaft feiert das Jubiläum am 28. Juli mit einem Gottesdienst und einer geführten Pilgerwanderung entlang des Roten Mains zur Johannis-Kirche. Erfahrene Pilgerinnen und Pilger stehen für Gespräche mit Pilger-Neulingen zur Verfügung. Konzipiert hat den Weg der Bayreuther Pfarrer Michael Thein, der auch monatliches „Samstags-Pilgern“ auf Teilstücken anbietet.