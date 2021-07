10 Jahre Bundesfreiwilligendienst: Willkommene Helfer

Amelia Kiener öffnet die große Schiebetür ihres Rettungswagens. Drinnen ist es eng, ein Tragestuhl steht direkt neben der Fahrtrage. Wenn die 25-jährige Freiwillige ihren Dienst antritt, kontrolliert sie zuerst, ob noch genug Sauerstoff in den Gasflaschen ist. Auch der Akkustand des Defibrillators muss überprüft werden.

Vom Au-pair zur Freiwilligen

Amelia ist kein gewöhnlicher "Bufdi", wie die Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst genannt werden. Die junge Frau ist US-Amerikanerin, aufgewachsen in Wisconsin. Vor eineinhalb Jahren kam sie als Au-pair nach Deutschland. Sie wollte dadurch ihr Deutsch verbessern und sich so besser auf ihren Traumberuf Flugbegleiterin vorbereiten. Doch als das Au-pair-Jahr zu Ende geht, kommt alles anders: Corona stoppt ihre Pläne, Stewardess zu werden.

"Okay jetzt wird es schwierig", dachte Amelia und suchte sich hier in Deutschland für den Übergang eine Alternative. Der Freiwilligendienst war für sie eine gute Lösung. Erste Hilfe könne auch als angehende Flugbegleiterin nicht schaden, dachte sie. So entschied sie sich für den Rettungsdienst.

Rund 20 Bufdis beim BRK-Rettungsdienst

Jetzt absolviert sie seit Februar, wie die etwa 20 weiteren "Bufdis" beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) in Regensburg, Krankenfahrten, aber auch zu Notfällen werden die Rettungsteams gerufen. Mittlerweile komme sie mit der Situation gut klar, sagt Amelia. Erst am Wochenende sei sie zusammen mit ihrem Kollegen zu einem Notfall gerufen worden. Das erste Mal sei der Patient bewusstlos gewesen. Auf der Fahrt sei sie nochmal im Kopf alles durchgegangen. So konnte sie die Situation meistern.

Das erste Mal Blaulicht um 5 Uhr nachts

Auch das Fahren des Rettungswagens im Notfall sei anfangs ungewohnt gewesen. Die erste Fahrt mit Blaulicht hätte aber nicht besser liegen können. Der Alarm kam gegen Ende einer Nachtschicht. "Ideal für das erste Mal Blaulicht. Ich hab höchstens zwei andere Autos auf der Straße gesehen", sagt Amelia.

Zwischen sechs und 18 Monaten dauert der Dienst, in der Regel ist es aber ein Jahr. Die Freiwilligen erhalten maximal 426 Euro als Taschengeld. Darüber hinaus können die Einsatzstellen Unterkunft, Verpflegung sowie Arbeitskleidung stellen oder dafür Geldersatzleistungen zahlen. Beim BRK-Rettungsdienst in Regensburg seien die Freiwilligen wie Amelia nicht mehr wegzudenken, sagt Eva Schießl, die die "Bufdis" hier betreut. Das Vorurteil, des ziellosen Schulabgängers, der den Dienst nur als Überbrückung nutzt, bis er endlich weiß, was er machen will, treffe heute nur noch sehr selten zu, sagt Schießl. "Die Leute kommen von sich aus, entscheiden sich bewusst und ziehen es motiviert und engagiert durch."