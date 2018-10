10 000. Kreuzfahrtschiff legt in Würzburg an

Unerwartete Erfolgsgeschichte

Das hätte zum Beginn der Flusskreuzfahrten wohl keiner erwartet: Seit dem Start des Booms der Flusskreuzfahrten um das Jahr 2000 machen immer mehr der großen Fahrgastschiffe in Würzburg Station. Waren es anfangs nur rund 50 Schiffe pro Jahr, so machen mittlerweile rund 1000 Schiffe jährlich an einer der zehn Anlegestellen am Würzburger Main-Ufer fest.

Würzburg beliebter Hafen

Im Durchschnitt sind etwa 150 Gäste an Bord eines Flusskreuzfahrtschiffes. So bringen die luxuriösen Passagierschiffe jedes Jahr rund 150.000 Gäste in die Stadt. Damit ist Würzburg zum beliebtesten Anlaufpunkt für Flusskreuzfahrten in ganz Bayern geworden. Auch wenn die Gäste meist nur kurz in der Stadt bleiben - Kreuzfahrttouristen haben sich mittlerweile zu einem beachtlichen Wirtschaftsfaktor im Würzburger Fremdenverkehr entwickelt.