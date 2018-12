1. Springen bei Vierschanzentournee lockt 40.000 Fans

Laut Polizei kamen allein am Sonntag mehr als 25.000 Wintersportfans in die ausverkaufte Skisprungarena von Oberstdorf, um das Auftaktspringen zu verfolgen. Insgesamt seien es an beiden Veranstaltungstagen mehr als 40.000 gewesen.

Nur Einzelfälle haben Polizei beschäftigt

Die Beamten mussten nach eigenen Angaben nur in wenigen Fällen eingreifen. Ein 23-Jähriger bekam ein Stadionverbot, nachdem er Einsatzkräften einen Nazi-Gruß zugerufen hatte. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Ein 22-Jähriger hatte so viel getrunken, dass er nicht mehr rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn ins Stadion kam. Er scheiterte am Einlass. Dem ausgesprochenen Platzverweis kam der Mann nach.

Sportlich gesehen sieht die Bilanz des Auftaktspringens so aus: Markus Eisenbichler bescherte den deutschen Skispringern in Oberstdorf den ersten Podestplatz dieser Vierschanzentournee. Der Siegsdorfer belegte Rang zwei hinter Japans Überflieger Ryoyu Kobayashi, der nur 0,4 Punkte vor Eisenbichler lag. Karl Geiger aus Oberstdorf kam auf Platz 12.