1. Mai: Einsatzreiche Nacht für niederbayerische Polizei

Die Nacht auf den 1. Mai hat auch der Polizei in Niederbayern zahlreiche Einsätze beschert. Wie das Polizeipräsidium jetzt mitteilte, mussten Beamte 160 Mal ausrücken - allerdings weniger wegen "klassischer" Freinachtstreiche.

Die Bilanz: Über 25 Körperverletzungsdelikte, bei denen 23 Menschen leicht verletzt wurden, darunter Volksfest- und Disko-Schlägereien, sowie einige Verkehrsunfälle. Dazu kamen betrunkene Autofahrer, 30 Ruhestörungen und mehrere Sachbeschädigungen mit geschätzt rund 5.000 Euro Gesamtschaden.

Betrunkene auf Volksfesten sorgen für Ärger

Gleich mehrfach sorgte auf Festen Alkohol dafür, dass die Polizei eingreifen musste, so beim Frühlingsfest in Deggendorf, wo ein 28-Jähriger aggressiv wurde und einen Sicherheitsdienst-Mitarbeiter trat. Weil er das Fest anschließend auch auf Anweisung der Polizei nicht verlassen wollte, endete sein Abend in der Gewahrsamszelle.

Beim Passauer Maifest verschafften sich ein 17 Jahre alter Schüler und ein ein Jahr älterer Kumpel Zutritt zu einem abgesperrten Bereich für Dienstfahrzeuge. Als sie von Polizeibeamten, die die beiden stark betrunkenen jungen Männer dabei beobachtet hatten, angesprochen wurden, hatten sie bereits ihre Hosen geöffnet und wollten offenbar gegen die Dienstfahrzeuge urinieren. Dass sie davon abgehalten wurden, ärgerte den 17-Jährigen derart, dass er einem der Beamten einen Faustschlag verpassen wollte. Nach einem Gerangel wurde der Teenager zur Festwache gebracht, was ihn aber nicht davon abhielt, die Beamten zu beleidigen.

Auf der Landshuter Dult war derweil einer Frau offenbar das Gedränge an einer Damentoilette zu groß, weshalb sie sich einen Porzellanteller nahm und diesen einer anderen wartenden Frau ins Gesicht warf. Die 24-Jährige erlitt laut Polizei eine Platzwunde.