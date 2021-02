1. März für bayerische Friseure: "Licht am Ende des Tunnels"

Das Thema Friseure scheint weit oben gewesen zu sein auf der Verhandlungsliste beim Bund-Ländertreffen zu den weiteren Corona-Maßnahmen. Um 16:41Uhr die erste Eilmeldung. Aus Verhandlungskreisen heißt es, Friseure dürfen voraussichtlich ab 1. März wieder öffnen.

Eine Woche später, als viele in der Branche gehofft hatten, "aber immerhin eine Perspektive", sagt Christian Kaiser, Landesinnungsmeister des bayerischen Friseurhandwerks. Jetzt ist aber noch offen, ob das Datum bei der morgigen Kabinettssitzung auch in Bayern so umgesetzt wird. Bisher wurden Corona-Beschlüsse aus dem Bund im Freistaat gerne strenger interpretiert.

Forderung: Öffnung am 1. März auch in Bayern

"Wir hoffen, dass es auch dabei bleibt", sagt Kaiser. Es gehe um viele Existenzen, denn der entstandene Schaden könne nicht mit einem Nachhol-Effekt aufgefangen werden, auch wenn es Anfang März dann volle Terminkalender gibt. Trotzdem ist der 1. März jetzt erst einmal ein "Lichtblick am Ende des Tunnels" für den Friseurmeister aus München.

"Eine Öffnung zum 1. März ist jetzt zumindest Mal ein Ziel, auf das wir hinarbeiten können. Mal positiv in die Zukunft blicken und uns auch freuen, endlich wieder für unsere Kunden da sein zu können." Christian Kaiser, Landesinnungsmeister im bayerischen Friseurhandwerk