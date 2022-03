1. März - Der Frühling startet mit viel Sonne

Frühling in der Stadt! Auf dem Münchner Viktualienmarkt ist viel los, denn der erste März, der meteorologische Frühlingsanfang, macht seinem Namen alle Ehre: Sonnenschein bei wolkenlosem Himmel und Temperaturen um die 7 Grad. Das klingt kühl, aber in der Sonne kann man schon die Daunenjacke aufknöpfen. Denn auch einstellige Temperaturen können sich, bei so herrlicher März-Sonne frühlingshaft anfühlen, bestätigt Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Der Frühling beginnt an drei Terminen

Was wenige wissen: Der Frühling beginnt drei Mal! Es gibt neben dem meteorologischen Frühlingsbeginn auch noch den kalendarischen und den phänologischen. Beim Kalendarischen steht die Sonne exakt über dem Äquator. Das ist heuer genau am 20.03.2022 um 16.33.39 Uhr Mitteleuropäischer Zeit der Fall.

Beim phänologischen Frühlingsbeginn ist es komplizierter: "Die Jahreszeit beginnt, wenn die Pflanzen sich entwickeln", erklärt Friedrich. Daran können die Meteorologen auch das Fortschreiten des Klimawandels ablesen. Wann der phänologische Frühling in diesem Jahr beginnt, steht noch nicht fest, aber eins haben die Klimaforscher in den letzten Jahren schon festgestellt: "Der Winter ist inzwischen 14 Tage kürzer geworden", sagt DWD-Experte Friedrich, "das kann man zum Beispiel deutlich an einem der ersten Blüher des Jahres sehen: den Haselsträuchern, die immer öfter deutlich im Februar blühen."

Zum Artikel "Rückenwind und milde Temperaturen: Störche sind früh zurück"

Nicht nur frühes Frühjahr, auch warmer Winter

Nicht nur das Frühjahr beginnt immer früher, auch die Winter werden immer wärmer: In Bayern war es verglichen mit anderen Regionen Deutschlands noch am kältesten: Durchschnittlich wurden 2,2 Grad gemessen. Verglichen dazu lag die Durchschnittswintertemperatur in den Vergleichsjahren von 1961 bis 1990 im Freistaat bei minus 1,0 Grad. Die Durchschnittstemperatur war im Winter 2021/2022 also um 3,2 Grad höher, als in der Vergleichsperiode. Deutschlandweit gesehen war der Winter 2021/22 einer der sieben wärmsten, seit Beginn kontinuierlicher Wetteraufzeichnung im Jahr 1881. Er ist zugleich der elfte zu warme Winter in Folge.

Zum Artikel "Erderwärmung: Wie Klimaschutz und Artenschutz zusammenhängen"

Sonne, Regen und Schnee

Niederschläge gab es im Freistaat laut DWD stellenweise reichlich: Die größte Tagesmenge deutschlandweit meldete Grafling-Mühlen nordöstlich von Deggendorf, am 28. Dezember 2021, mit 66,1 Litern pro Quadratmeter. Zum Vergleich: In Trostberg waren es an diesem Tag 14,7 Liter pro Quadratmeter. Mit gut 60 Litern pro Monat lagen die Niederschlagswerte in diesem Winter bayernweit aber etwa im üblichen Mittel. Die Sonne schien in Bayern zwischen Dezember 2021 und Februar 2022 gut 195 Stunden und damit am zweithäufigsten bundesweit. Der langjährige Durchschnitt liegt nur bei 171 Stunden. Unterdurchschnittlich viele Sonnenstunden gab es im Frankenwald: Da mussten sich die Menschen mit weniger als 105 Stunden begnügen.

Und der Rest der Woche?

Die nächsten Tage geht es unter dem Einfluss der Hochs Kai und Lino in ganz Bayern ruhig weiter. Bis Freitag bleibt es trocken, aber die Nächte werden noch frostig sein. Tagsüber dagegen können die Temperaturen schon einmal neun Grad erreichen. Das wird sich dann sicherlich angenehm nach Frühling anfühlen.