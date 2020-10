Wirbel um Banner: Nürnberger Ultras trauern um Neonazi

Mitte September stirbt der Club-Fan Christian K. bei einem Neonazi-Treffen in Thüringen an einem Herzinfarkt. Dass sein Tod ein Verlust für die bundesdeutsche Neonazi-Szene ist, zeigt sich an den Reaktionen seiner Kameraden: Die bundesdeutsche Neonazi-Szene kondoliert, auch führende Neonazis der Partei "Der Dritte Weg" aus Franken zeigen sich bestürzt. Auf Christian K.s Grab sind Trauerschleifen der Neonazi-Vereinigungen "Hammerskins" und der verbotenen Organisation "Blood and Honour" zu sehen. Daneben eine Trauerschleife seiner Fußballfreunde aus der "Nordkurve Nürnberg".

BR-Rechtsextremismus-Experte: Christian K. war Stütze der Neonazi-Szene

Nach Ansicht des Rechtsextremismus-Experten im BR Studio Franken, Jonas Miller, spielte Christian K. eine große Rolle in der Neonazi-Szene. Christian K. sei Aktivist bei "Blood and Honour" gewesen, einem verbotenen Neonazi-Netzwerk. Diese Gruppe organisiere weltweit Konzerte und rechte Musikveranstaltungen, verfüge über einen bewaffneten Arm namens "Combat 18" und trage zur Verbreitung neonazistischer Propaganda bei.

"Christian K. war nach BR-Informationen ein wichtiger Bestandteil von "Blood and Honour". Ich selbst habe ihn auf großen Neonazi-Konzerten im In- und Ausland gesehen. Bei einem Festival im vergangenen Jahr in Norditalien zu Ehren Adolf Hitlers war K. ebenfalls anwesend. Auch hier zeigte er ganz offen seine Verbindung zu "Blood and Honour" und trug ein T-Shirt mit der Aufschrift "Blood and Honour Deutschland"." Jonas Miller, Rechtextremismus-Experte des BR Studio Franken

Club-Fans entrollten Trauer-Transparent für führenden Neonazi

Ihre Trauer zeigen die Fußballfans auch vor dem Max-Morlock-Stadion. "Ruhe in Frieden, K. (Anm. der Redaktion: Name in Koseform) Nordkurve Nürnberg“ ist auf einem Transparent zu lesen. Christian K. galt in der 1.FCN-Fanszene als aktiver Unterstützer der "Ultras".

Fankritik: Fanbeauftragter wusste von Christian K.'s Gesinnung

Die Behauptung des 1. FC Nürnberg auf Twitter, die Fanbetreuung des Club habe "keinerlei Kenntnisse über die Gesinnung dieser Person", nämlich dem Neonazi Christian K., gehabt, wird aus Fankreisen dementiert. Demnach habe der Fanbeauftragte Jürgen Bergmann sehr wohl um die rechtsextreme Gesinnung von K. gewusst. Er habe sie nur nicht thematisiert. Bergmann selbst bekräftigte im Gespräch mit dem BR hingegen, die Mitteilung, dass es sich bei dem Verstorbenen Fan um einen rechten Kader handelte, sei eine Überraschung.

"Im Außenbereich des Max-Morlock-Stadion wurde ein Transparent angebracht, auf dem einem verstorbenen Clubfan gedacht wurde. Wie sich herausstellte, war dieser Clubfan weit über die Grenzen Frankens hinaus als führende Kraft in der rechtsradikalen Nazi-Szene bekannt. Der 1. FC Nürnberg ist nahezu geschockt über diese Mitteilung." Jürgen Bergmann, Fanbeauftragter des 1. FC Nürnberg

Im bereits erwähnten Twitter-Chat vom 3. Oktober schreibt der 1. FC Nürnberg: "Es gibt beim #FCN keinerlei Verständnis für "rechts" und gar keinen Platz. Keinen Millimeter." Eine klare Aussage, an der sich der Club messen lassen muss. Der 1. FC Nürnberg will sich am Nachmittag noch äußern.