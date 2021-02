1. FC Nürnberg und Stadt starten Kampagne "Nürnberg hält zamm"

"Nürnberg hält zamm" - dabei geht es darum, den Menschen in dieser kraftraubenden Zeit Zuversicht zu spenden, erklärte Niels Rossow, kaufmännischer Vorstand des 1. FCN bei der Vorstellung der Kampagne. So soll zum Beispiel für bestimmte Aktionen auf Flächen in der Stadt dafür geworben werden, etwa bei der Essensausgabe der Tafel oder beim Aufräumen in Parks zu helfen.

#zammhalten auf allen sozialen Kanälen

Unter dem Hashtag "#zammhalten" soll auch in den Social-Media-Kanälen des Clubs sowie auf der Plattform unserclub.de dazu aufgerufen werden, Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen. "Zusammen wollen wir mit Institutionen und Unternehmen ein Zusammengehörigkeitsgefühl in unserer Stadt und Region auslösen, um unsere Gemeinschaft zu stärken und füreinander da zu sein", so Niels Rossow vom 1. FC Nürnberg.

Niemand soll verloren gehen in der Corona-Krise

Nürnbergs Oberbürgermeister sieht in "#zammhalten" ein tolles Motto. Zusammenhalt und Solidarität seien wichtiger denn je. "Als Oberbürgermeister ist mir wichtig, dass niemand in unserer Stadt verloren geht. Dafür setzt sich auch die gesamte Stadtspitze tagtäglich ein", so Marcus König. Neben dem 1. FC Nürnberg und der Stadt Nürnberg beteiligen sich auch das Evangelische Siedlungswerk, die Sparkasse Nürnberg und der Energieversorger N-ERGIE an der Kampagne.