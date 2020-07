1. FC Nürnberg trennt sich von Sportvorstand Palikuca

Auf einer kurzfristig anberaumten Video-Pressekonferenz hat der 1. FC Nürnberg bekanntgegeben, dass sich die Vereinsführung und der Sportvorstand Robert Palikuca zum 31. Juli 2020 auf eine einvernehmliche Trennung verständigt haben.

"Wir danken Robert Palikuca für die Zusammenarbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Nach einer offenen und sachlichen Analyse haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden." Thomas Grethlein, Aufsichtsratsvorsitzender des FC Nürnberg

Fans machen Palikuca für schlechte Saison verantwortlich

Damit zieht der Club die Konsequenz aus der miserablen Saison, in der der FCN erst in der Relegation den Absturz in die Drittklassigkeit verhindern konnte. Der 42-jährige Palikuca war seit Frühjahr 2019 für die sportlichen Belange am Valznerweiher zuständig. Viele Fans sehen in ihm einen der Hauptverantwortlichen für das schlechte Abschneiden des Clubs in dieser Saison.

„Wir haben uns nach dem gesicherten Klassenerhalt wie besprochen zusammengesetzt und die Situation gemeinsam erörtert. Nach intensiven Gesprächen sind wir zu diesem Entschluss gekommen. Ich wünsche dem Verein für die Zukunft alles Gute.“ Robert Palikuca, noch-Sportvorstand 1. FC Nürnberg