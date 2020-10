20.10.2020, 18:45 Uhr

1. FC Nürnberg: sportlich verkorkstes Jahr mit finanziellem Plus

In der vergangenen Saison lief es für den 1. FC Nürnberg in der Tabelle nicht so gut. Dafür sind die Ergebnisse in der Tabellenkalkulation umso besser: Der Club hat einen Gewinn von 1,8 Millionen Euro gemacht. Es wäre aber mehr drin gewesen.