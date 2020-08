1. FC Nürnberg schenkt Klinikum Nürnberg 3.500 Baby-Bodys

Heute schon an die Fans und den Nachwuchs von morgen denken. Das dachte sich wohl der 1. FC Nürnberg und schenkte dem Klinikum Nürnberg 3.500 weiße Baby-Bodys. Nun erhalten alle Eltern, deren Kinder im Klinikum zur Welt kommen, einen dieser Bodys für ihre Neugeborenen. Das erste Exemplar ging an die zwei Tage alte Katharina, die gleich im neuen Club-Outfit fotografiert wurde.

FCN will Menschen näherkommen

Ihre Mama Julia Gemmel ist selbst großer Club-Fan. Mit der Aktion will der Club, den Menschen in Nürnberg noch näherkommen, wie es in einer Mitteilung heißt. Niels Rossow, Kaufmännischer Vorstand des 1. FCN übergab die Baby-Bodys stellvertretend an den Vorstand Personal und Patientenversorgung der Klinik, Peter Schuh, und an Dr. Wolfgang Köhler, dem leitenden Oberarzt der Klinik für Frauenheilkunde.

Baby-Body auch für neugeborene Neumitglieder

Der 1. FCN schenkt auch allen neugeborenen Babys, die von ihren Eltern bei den Nürnbergern als Mitglied angemeldet werden, ab sofort ebenfalls den FCN-Body.