1. FC Nürnberg: 8.500 Fans bei Heimspiel - kein Testchaos

Seit 24. November sind in bayerischen Stadien wegen der verschärften Corona-Maßnahmen nur noch ein Viertel der Zuschauer erlaubt. Das entspräche in Nürnberg einer Obergrenze von 12.500 Fußballfans. Das Maximum wurde am Sonntag jedoch weit unterschritten: Nur rund 8.000 Clubfans und 500 Pauli-Anhänger wollten das Spiel direkt im Max-Morlock-Stadion sehen.

Fans gut vorbereitet auf 2G+

Ein Großteil der Club-Fans hatte sich bereits am Vortag testen lassen, da ein negatives Ergebnis 24 Stunden gültig ist. Vor den umliegenden Teststationen waren daher die Schlangen am Sonntag kurz vor dem Spiel recht überschaubar. Auch die Pauli-Anhänger hatten sich meist schon zuhause in Hamburg testen lassen. Vor Ort zeigten die Fans großes Verständnis für die Regelung.

Polizei zieht positive Bilanz

Beim Einlass wurden jeweils Ticket, Testergebnis und Ausweis kontrolliert. Probleme oder Diskussionen gab es laut Einsatzleitung der Polizei Mittelfranken aber keine. Auch nach dem Spiel wurden weder auf Seiten der Verlierer (Endstand 3:2 für St. Pauli) noch auf Seiten der Gäste Zwischenfälle verzeichnet.