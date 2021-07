1 Euro für geheimnisumwitterte "BND-Villa" in Nürnberg?

Seit Jahren ist das große Gebäude in bester Nürnberg Wohnlage zumindest bei den Anwohnern ein immer wiederkehrendes Thema. Kein Wunder. Die einstige Fabrikantenvilla von 1914 ist geradezu geheimnisumwittert. Jahrelang hatte der Bundesnachrichtendienst dort einige Mitarbeiter sitzen, dann wurden bis 2014 Flüchtlinge dort befragt, um mehr über deren Situation in ihren Herkunftsländern zu erfahren.

Ableger der Berliner BND-Hauptstelle für Befragungswesen

Seit sieben Jahren tut sich im einstigen Ableger der Berliner Hauptstelle für Befragungswesen nichts. Eine Verschwendung geradezu von Wohnraum, so der Tenor vieler Anwohner. Die Villa gehört dem Bund. Geplant war bis vor kurzem noch, das Areal selbst zu nutzen. Dieses Vorhaben ist jetzt vom Tisch, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben will das Objekt höchstbietend verkaufen.

Villa im Internet ab 1 Euro zum Verkauf angeboten

Im Internet wird die fast 2000 Quadratmeter große Villa derzeit zum Kauf angeboten. Ein Mindestgebot gibt es nicht. Der Startpreis von 1 Euro sei aber eher als Platzhalter zu verstehen, so Larissa Komnick von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Es sei unwahrscheinlich, die Villa zum Spottpreis zu bekommen. Ein wenig überraschend kommt die Veräußerung dennoch. Die Bundesbehörde stuft die Liegenschaft als entbehrlich ein und ist damit zum Verkauf verpflichtet. Einige Interessenten gäbe es wohl, mehr dürfe man nicht verraten, um die Chancengleichheit zu gewährleisten.

Denkmalgeschützt mit 40 Zimmern und Gefängniszellen

Drei Balkone, gigantische Terrasse, großzügiger Garten, dazu insgesamt 40 Zimmer auf mehreren Etagen. Sogar zwei abschließbare Zellenräume gibt es noch, wohl aus der Bundesnachrichtendienst-Zeit. Die Villa ist erstaunlich gut in Schuss. Es riecht innen zwar etwas muffig, nach jahrelangem Leerstand aber nicht verwunderlich. Licht und Toilettenanlagen funktionieren noch immer einwandfrei, alles ist voll erschlossen. Das Haus ist denkmalgeschützt - kreativer, neuer Nutzung sind somit Grenzen gesetzt.

Million-Investition - Stadt kein Kaufinteresse

Für 1 Euro wird die Villa kaum zu kriegen sein, im Gegenteil: Wer sich das Objekt sichere, müsse bestimmt noch einmal grob geschätzt an die drei Million Euro investieren, um alles wieder in Schuss zu bringen. Davon ist der Vorsitzende des Bürgervereins Nürnberg St.Johannis überzeugt. Verschiedene Anfragen seien tatsächlich auch schon an ihn selbst herangetragen worden, sagt Sven Heublein.

Ideen für die Nutzung gäbe es somit viele, letztlich gehe das Haus aber wohl an den Höchstbietenden. Die Stadt Nürnberg hätte kein wirkliches Kaufinteresse gehabt, so dass die Hoffnung einiger Anwohner, bald eine Kita oder ein Seniorenheim vor der Nase zu haben, eher nicht erfüllt würde. Man wünsche sich einen Investor, der sich im Sinne des Stadtteils vielleicht auch mit dem Bürgerverein abspreche, wie es mit der Villa weitergehe.

Mitbieten bis 18. August

Noch bis zum 18. August können ernst gemeinte Gebote über das Portal der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben online abgegeben werden. Erst dann wird die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Besichtigungstermine organisieren. Die Zeiten des Leerstandes dürften also bald vorbei sein.