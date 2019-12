1,6 Millionen Euro für Geburtshilfe in Haßfurt und Kitzingen

Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hat am Dienstag (17.12.19) in Nürnberg Förderbescheide an insgesamt 26 Landkreis-Vertreter aus allen Regierungsbezirken Bayerns. Über das "Zukunftsprogramm Geburtshilfe" soll der Bestand der kleineren Geburtshilfeabteilungen in ganz Bayern gesichert werden. Ausgewählte Kliniken werden mit insgesamt knapp 16 Millionen Euro unterstützt. Damit macht sich die bayerische Staatsregierung für die medizinische Versorgung im ländlichen Raum stark.