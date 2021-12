1.550 Weihnachtspäckchen fürs Klinikpersonal in Altötting

Besonders in Südostbayern, etwa am Innklinikum im Kreis Altötting, waren Intensiv- und Covidstation immer wieder an der Belastungsgrenze. Das Personal musste Überstunden machen – und war auch psychisch stark belastet. Doch nicht alle fühlen sich wertgeschätzt für ihre Arbeit, manche sind frustriert. Eine Initiative in Altötting hat sich deshalb eine aufwändige Aktion ausgedacht, um den Klinikmitarbeitern im Landkreis Danke zu sagen.

Alle aktuellen Nachrichten zu Corona in Oberbayern finden Sie hier.

Klinikpersonal in Corona-Zeiten: Endlich etwas Anerkennung

Es war ein hehres Ziel, das Johanna Schachtl und ihre Mitstreiter sich vorgenommen hatten: 1.550 Pakete wollten sie im Landkreis Altötting sammeln. "Jeder Mitarbeiter soll ein Geschenk bekommen, von der Personalabteilung bis hin zur Intensivstation", so Johanna Schachtl vor drei Wochen. Jetzt stehen sie und ihre Mitstreiter mit einem weißen Kleintransporter vor dem Eingang des Innklinikums Altötting und haben es geschafft: Etwa 500 Pakete spendeten Altöttinger Bürgerinnen und Bürger für die Aktion, außerdem kamen noch Spenden zusammen, mit denen die Initiative selbst noch 1.050 Pakete zusammenstellen konnte. "Wir haben bis gestern in die Nacht noch Karten geschrieben", sagt Johanna Schachtl. Heute sollen die Geschenke verteilt werden.

Zu wenig Anerkennung sorgt für Frust

Die 23-jährige Johanna Schachtl aus Burghausen in Altötting sitzt im Kreisrat und ist gelernte Krankenschwester. Auch deshalb kennt sie die Arbeit im Klinikum gut und weiß, wie belastend es sein kann, täglich um Menschenleben zu kämpfen. Die Idee für die Initiative kam ihr bei einem Gespräch mit Klinikmitarbeitern. "Da hat sich gezeigt: Einigen fehlt einfach die Wertschätzung für ihre Arbeit in der Pandemie – und die sind deshalb frustriert." Natürlich könne ein Geschenk nicht die Probleme im Klinikalltag lösen – dafür brauche es ein ganz anderes System und mehr Geld für die Kliniken. Aber: "Ich hoffe, dass sich mit der Aktion heute viele endlich gesehen fühlen."

Viele persönliche Botschaften an das Klinikpersonal

Auf dem Bescherungstisch liegen alle möglichen Pakete: Manche sind groß und schwer, andere beinhalten nur eine Tafel Schokolade mit einer selbstgebastelten Karte. "Da stehen teilweise wahnsinnig schöne Sachen drin. Zum Beispiel: Danke für jede Extra-Minute und jede liebevolle Geste", erzählt Johanna Schachtl. Um die Mittagszeit dann kommen die ersten Mitarbeiter. Manche sind aus der Elektroabteilung, andere vom OP, wieder andere arbeiten als Putzkraft auf der Intensivstation. "Es ist im ganzen Haus Corona und nicht nur auf der Intensivstation. Auch zu uns kommen immer wieder Covid-Patienten", sagt eine Mitarbeiterin vom OP. Eine Putzkraft aus der Hauswirtschaftsabteilung ist sichtlich gerührt: "Voll lieb – es ist wirklich ganz toll und überhaupt nicht selbstverständlich." Und auch aus der Klinik-Apotheke ist eine Mitarbeiterin gekommen. Die letzten Wochen seien auch für ihre Abteilung besonders anstrengend gewesen, eine Ausnahmesituation: "Natürlich ändert ein Geschenk nichts an unseren Arbeitsbedingungen und der Pandemie. Aber es ist eine schöne Geste, die wir gern annehmen."

Wichtiges Signal für die Klinik

Auch der Vorstandsvorsitzende des Innklinikums Thomas Ewald ist dankbar für das Engagement von Johanna Schachtl und ihren Mitstreitern. "Es ist ein sehr wichtiges Signal, dass Wertschätzung aus der Bevölkerung kommt", sagt er. Die Mitarbeiter hätten in den vergangenen Wochen viel leisten müssen, um die Klinik durch die Pandemie zu bringen. "Die Intensivstation war oft voll belegt, und wenn ein Platz frei wurde, dann leider meist, weil ein Covid-Patient verstorben ist. Das ist wahnsinnig belastend", sagt er. Zur Zeit habe sich die Situation in der Klinik aufgrund sinkender Infektionszahlen etwas entspannt. Doch wie lange es so bleibt? Mit Omikron ist das ungewiss.