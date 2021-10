1.550 Flusskrebse für mehr Artenvielfalt im Fichtelgebirge

Der Oberlauf des Weißen Mains im Fichtelgebirge soll wieder mit Flusskrebsen besiedelt werden. Dafür werden Mitarbeiter des Forstbetriebs Fichtelberg 1.550 Edelkrebse in Teichen in der Nähe des Flusses bei Wülfersreuth (Lkr. Bayreuth) aussetzen.

Flusskrebse für mehr Artenvielfalt am Weißen Main

Bei den Tieren handele es sich um Männchen und Weibchen, die sich selbstständig entlang des Weißen Mains und seiner Nebenflüsse vermehren sollen, sagte Martin Hertel vom Forstbetrieb Fichtelberg im BR-Interview. Das Flusssystem ist zuvor abschnittsweise von Unrat und anderen Hindernissen befreit worden. Der Forstbetrieb Fichtelberg wolle mit dieser Aktion für mehr Artenvielfalt sorgen, so Hertel.

Flusskrebse waren im Fichtelgebirge einst heimisch

Flusskrebse waren früher in großer Zahl in den Gewässern im Fichtelgebirge heimisch. Doch wegen der sogenannten Krebspest, einer Pilzkrankheit, sind die Tiere nahezu verschwunden. Die bis zu zwölf Zentimeter großen, bräunlichen Krebse mit zwei Scheren sind Allesfresser. Tagsüber verstecken sie sich unter Steinen und in kleinen Höhlen, sodass sie kaum von Wanderern im Fichtelgebirge entdeckt werden können.

Im Frühjahr werden weitere 50 Flusskrebs ausgesetzt

Das Ansiedelungsprojekt kostet rund 3.500 Euro. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt der Bayerischen Staatsforsten und der Fischereifachberatung des Bezirks Oberfranken. Fördergelder kommen vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth–Münchberg. Im kommenden Frühjahr sollen weitere 50 eiertragende Weibchen ausgesetzt werden.