1.500 Vorschläge für "Putin": Neuer Name für Wildschwein gesucht

Über 1.500 Namensvorschläge sind beim Wildpark Mehlmeisel im Landkreis Bayreuth für ein Wildschwein schon eingegangen. Aufgerufen hatte dazu Betreiber Eckard Mickisch, der sich erstmals in der Geschichte des Wildparks in der Not sah, ein Tier umzubenennen. Der Grund: Das Wildschwein, ein 200-Kilo-Keiler mit russischer Abstimmung, hieß bisher "Putin". Ein Name, der dem Betreiber mittlerweile einen "eiskalten Schauer über den Rücken" laufen lässt. Die Suche nach dem neuen Namen für Wildschwein "Putin" ging medial durch die Decke.

Namensvorschläge aus ganz Europa für Windschwein "Putin"

Im BR-Gespräch zeigt sich Mickisch beeindruckt, von wo alles schon Namensvorschläge eingeschickt wurden. Ideen aus Spanien, Italien und dem Balkan seien dabei. Die knapp 1.500 Vorschläge doppeln sich teilweise, rund 200 unterschiedliche seien es, so Mickisch weiter. "Das geht von Chantal über Igor bis Selenskyj und Klitschko – aber ich will nichts Politisches mehr", sagt der Parkbetreiber. Auch "Schröder" wurde für das Wildschwein unter anderem in der BR-Sendung "Ringlstetter" vorgeschlagen. So heißt aber schon ein weißer Rehbock im Wildpark Mehlmeisel.