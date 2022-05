1.500 Besucher beim Open-Air-Benefizkonzert in Gössenheim

Gut 1.500 Besucher strömten über den Tag bis in den Abend hinein auf den Festplatz in Gössenheim - zum Benefiz-Open-Air-Konzert für die Ukraine, so Bürgermeister Klaus Schäfer. Die Veranstaltung auf dem Sportgelände wurde von der BR-Hilfsaktion Sternstunden mitorganisiert. Zahlreiche Gruppen traten auf – andere mussten allerdings coronabedingt absagen. So auch Bürgermeister Klaus Schäfer: Eigentlich wollte er mit seiner Band "Three 4 Fun" auf die Bühne.

Starke Beteiligung und abwechslungsreiche Programmpunkte sorgen für Vielfalt

Wie der Rathauschef dem Bayerischen Rundfunk gegenüber erklärte, hätten ganz viele Helfer der unterschiedlichen örtlichen Vereine und viele Mitwirkende für ein entspanntes Fest gesorgt - von den singenden Grundschülern am Anfang bis hin zu den Musikern von "Overdrive" . Eine besondere Attraktion an diesem Tag sei ein altes Flugzeug gewesen, das einst in der Ukraine gebaut wurde und mit den Farben Blau und Gelb vom kleinen örtlichen Flugplatz in den Himmel stieg.

Bürgermeister lobt Spendenbereitschaft der Besucher

Bürgermeister Schäfer zeigte sich überrascht, wie viele Besucher Geld in die Sammelbüchsen geworfen haben. Noch fehlen einige Rechnungen, um die Höhe der Spendensumme beziffern zu können. Voraussichtlich am Dienstag soll klar sein, wie viel die Gössenheimer an die BR Sternstunden für die Menschen in der Ukraine überweisen werden.