1,5 Tonnen Müll am Chiemsee-Ufer eingesammelt

Das Wasserwirtschaftsamt Traunstein hat nun eine Bilanz der Müllsammelaktion Mitte Oktober im Naturschutzgebiet am südostlichen Ufer des Chiemsees gezogen. Während der rund fünf Tage dauernden Maßnahme wurden 1,5 Tonnen Müll per Hand aus den Treibholzfeldern in der Hirschauer Bucht entfernt. Darunter waren hauptsächlich Plastik und Glas, aber auch Skateboards, Winterreifen samt Felgen oder ein Bobbycar.