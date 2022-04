1,5 Kilometer lange Menschenkette: Friedensaktion in Hof

In Hof haben am Freitagvormittag bis zu 3.000 Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten eine Menschenkette für den Frieden gebildet. Die exakte Zahl der Teilnehmer ist noch nicht bekannt. Laut Polizei Hof verlief die Aktion in der Innenstadt diszipliniert und koordiniert. Fast alle Schulen der Stadt und die Hochschule hatten sich beteiligt.

Kirchenglocken läuten zur Schweigeminute

Die jungen Leute und ihre Lehrkräfte standen nebeneinander vom Wittelsbacher Park durch die Altstadt bis zum Jean-Paul-Gymnasium. Die Menschenkette kam einer Schätzung der Polizei zufolge auf eine Länge von rund 1,5 Kilometern. Um 11.15 Uhr läuteten die Kirchenglocken in der Innenstadt zu einer Schweigeminute. Danach gab es Applaus – für den Frieden und für die Organisatorinnen und Organisatoren vom Hofer Schiller-Gymnasium.

Aktion steht für Frieden auf der ganzen Welt

Der Verkehr wurde während des Glockengeläuts für einige Minuten im Umfeld der Menschenkette angehalten. Einem Polizeisprecher zufolge kam es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Die Teilnahme an der Menschenkette war den Schülerinnen und Schülern freigestellt worden. Eine Organisatorin der Menschenkette erläuterte dem BR im Vorfeld, die Aktion sei nicht nur dem Frieden in der Ukraine, sondern dem Frieden auf der ganzen Welt gewidmet. Ein Achtklässler sagte wörtlich: "Ich finde es gut, dass wir zeigen, dass wir für Frieden sind."