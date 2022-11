1,5-Grad-Ziel verfehlt? Was das für Bayern bedeuten würde

Klimaforscher: Je höher ein Gebiet liegt, desto stärker steigt die Temperatur

Denn, so der Forscher: Je höher die globale Temperaturerwärmung ist, desto höher ist sie auch regional. Dabei spielen die Alpen eine besondere Rolle, denn sie erwärmen sich doppelt so schnell wie das globale Mittel. Es gilt, so der Forscher: Je höher ein Gebiet liegt, desto stärker steigt die Temperatur. Anhand feinmaschiger Modellierungen können die Forscher um Harald Kunstmann präzise die Temperaturerhöhungen in Bayern vorhersagen. Ein Beispiel: 2050 wird es im Vergleich zu heute auf 500 Höhenmetern 1,3 Grad Celsius wärmer sein als heute – auf 2.500 Metern schon 1,7 Grad.

Prognose für Immenstadt im Allgäu: 20 Schneetage weniger

Was bedeutet das, etwa für Regionen wie das Allgäu? Der Forscher geht davon aus, dass es bis 2050 in Immenstadt 20 Schneetage weniger geben wird. Und: Starkregenereignisse werden weiter zunehmen, im Allgäu um rund 25 Prozent.

Dem Bürgermeister von Immenstadt Nico Sentner (parteilos) macht das Sorgen. Schon in diesem Jahr hat er einige dieser Starkregenereignisse in seiner Kommune erlebt. Hilfe brauche es in solchen Fällen sofort und unbürokratisch. In einer Kleingartenanlage etwa sei nach einem Starkregen im Juni der Asphalt der Zufahrtswege komplett aufgerissen worden. Kurzerhand habe man mit alten Asphaltbordsteinen eine Geschiebesperre aufgebaut. Ein Rohr könne so künftig Wassermassen schlucken, damit es gar nicht zu einer Überflutung komme, so der Bürgermeister.

Starkregenmodell soll in Zukunft helfen

In Zukunft will die Stadt ein umfassendes Starkregenmodell erstellen – als erste Gemeinde in Bayern und gefördert vom Freistaat. Um besonders gefährdete Gebiete schon jetzt identifizieren zu können, hat die Stadt mit Hilfe einer Drohne einen digitalen Geländeplan erstellt und kann damit Starkregenereignisse am Computer simulieren und reagieren, bevor es dazu kommt.

Doch bauliche Präventivmaßnahmen sind teuer und werden bisher nicht ausreichend gefördert, moniert Sentner. Dabei ist Immenstadt besonders gefährdet, liegt es doch an zwei Flüssen, der Konstanzer Ach und der Iller. Besonders die wilden Zuläufe aus den Bergen sind oft für Überflutungen verantwortlich. Was es brauche, so Sentner, sei ein umfassender Klimaschutzplan. Den erstellt die Stadt gerade mit Hilfe der EU. So sollen künftig die Menschen in der Region besser geschützt werden.

Empfindliche Ökosysteme: Hitzestress für Tiere und Pflanzen

Was aber ist mit Tieren und Pflanzen in den Bergen, die dort den steigenden Temperaturen ausgesetzt sind? Klimaforscher Kunstmann von der Uni Augsburg verweist darauf, dass gerade die Berge zu den empfindlichsten Regionen überhaupt gehören. Die unterschiedlichen Klimazonen folgen dort sehr schnell aufeinander. Wenn es plötzlich wärmer wird, seien die Ausweichmöglichkeiten für Tiere und Pflanzen schon allein durch die limitierte Höhe der Berge begrenzt.

Welche Folgen dieser Stress für Tiere und Pflanzen in den Bergen hat, wird gerade im Nationalpark Berchtesgaden erforscht. Schon jetzt sehen die Wissenschaftler um Forschungsleiter Rupert Seidl, dass sich die Struktur der Bäume ändert: Zwar wachsen sie aktuell schneller als noch vor einigen Jahren, sterben aber auch schneller ab. Vor allem Trockenheit liebende Insekten wie der Borkenkäfer würden den Verfall beschleunigen.

Klimawandel: Kipppunkt bei 2,5 Grad Temperaturerhöhung

Wie sehr sich der Nationalpark verändern wird, hängt laut Untersuchungen der Ökologen vor allem davon ab, um wie viel Grad die Temperatur letztlich steigen wird. Der Kipppunkt liege, so Seidl, bei 2,5 Grad Celsius. Was darunter liege, könnten Flora und Fauna noch wegstecken, was darüber liegt, sei teilweise fatal für sie.

Was aber schon jetzt klar ist: Der nördlichste Gletscher der Alpen, der Blaueisgletscher, der mitten im Nationalpark liegt, wird das Ende des Jahrhunderts nicht erleben. Schon jetzt sei er in zwei Teile zerbrochen.

Doch auch die bayerischen Gebiete außerhalb der Berge werden unter stärker steigenden Temperaturen leiden. Allen voran Franken, wo es ohnehin schon seit Jahren zu trocken ist, so der Klimaforscher Harald Kunstmann. Besonders treffen wird es dort die Landwirte wie etwa Hermann Greif. Dieses Jahr sei so schlimm gewesen wie kein anderes zuvor, sagt der Bio-Ackerbauer. Besonders betroffen: Der Futtermais. "Da ging es dermaßen bergab, solche Ertragsminderungen haben wir lange nicht gehabt", sagt er. Teilweise habe er nur die Hälfte der durchschnittlichen Erntemenge einfahren können. Die Bauern in der Region hätten "richtig Angst gehabt".

Winzer und Obstbauern profitieren von wärmeren Temperaturen

Und künftig – einfach keinen Mais mehr anbauen und auf andere Kulturen umsteigen? So einfach ist es nicht, denn der Mais wird als Futterpflanze dringend gebraucht. Also suchen die Landwirte in der Region fieberhaft nach neuen Sorten, die Trockenheit besser vertragen. Und sie bewässern – wo es geht. Der jetzt schon verbreitete Wassermangel setzt dem allerdings enge Grenzen.

Ein Gutes haben die höheren Temperaturen in Franken jedoch schon, heißt es aus der Branche: Winzer und Obstbauern melden immer bessere Qualitäten. Denn Obst, wie zum Beispiel die Trauben, werden durch die Wärme süßer und gehaltvoller.

Und dennoch hat das Problem Klimawandel, weshalb sich die rund 200 Staaten in Sharm el-Sheikh getroffen haben, schon jetzt gravierende Folgen. Und das nicht nur weltweit, sondern auch mitten in Bayern.