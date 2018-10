1.400 Tote in Indonesien: Hilfe aus Bayern

Das Team aus Moosburg soll bei der Abklärung helfen, ob und gegebenenfalls wo ein Lager mit Feldhospital und Trinkwasseraufbereitungsanlagen eingerichtet werden könnte und wie die Hilfe konkret aussehen müsste. Am Vereinssitz in Moosburg, wo sich auch das Lager befindet, werden parallel dazu bereits alle Vorbereitungen für die Entsendung weiterer Teams und die Hilfslieferungen getroffen.

Bereits am Montag wurden drei Einsatzkräfte der Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica nach Indonesien geschickt. Sie sollen dort vor Ort die Lage sondieren und ein einheimisches medizinisches Team einer Partnerorganisation unterstützen. Wegen der massiven Zerstörung der Infrastruktur kommen Helfer und Rettungskräfte nur mühsam voran.

Mittlerweile 1.400 Tote

Auf der indonesischen Insel Sulawesi stieg die Zahl der Toten nach den schweren Erdbeben und einem Tsunami auf mittlerweile 1.407. Das teilte die Katastrophenschutzbehörde des Landes mit. Zudem wurden mehr als 2.500 Menschen verletzt, die meisten davon schwer. Etwa 113 Menschen gelten noch als vermisst.

Erdbeben, Tsunami und Vulkanausbruch

Am Freitag hatte die Erde in der Region um Palu, der Hauptstadt der Provinz Zentralsulawesi, mehrmals heftig gebebt. Einer der Erdstöße hatte eine Stärke von 7,5. In der Folge entstand ein Tsunami, dessen Wellen mancherorts eine Höhe von sechs Metern erreichten.

Während Sulawesi noch mit den Folgen der Beben und des Tsunami kämpft, brach heute der Vulkan Soputan aus. Dieser liegt einige hundert Kilometer Luftlinie von der Katastrophenregion entfernt. Der knapp 1.800 Meter hohe Vulkan Soputan schleudert Asche bis zu vier Kilometer in die Höhe.

Evakuierungen ordneten die Behörden zunächst nicht an. Der Inselstaat hat so viele aktive Vulkane wie kein anderes Land der Welt. Experten diskutierten darüber, ob es eine Verbindung zwischen den Erdbeben und dem Vulkanausbruch gab.