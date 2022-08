1,35 Milliarden Euro: Mehr Ausgaben für Sozialhilfe in Bayern

In Bayern ist im vergangenen Jahr mehr Geld in Sozialhilfen geflossen. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Fürth mitteilte, lagen die Bruttoausgaben für Sozialhilfe-Leistungen 2021 bei knapp 1,35 Milliarden Euro. Das entspricht einem Anstieg von rund 4,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei belaufen sich die Nettoausgaben auf rund 1,02 Milliarden Euro - ein Anstieg von etwa 5,3 Prozent im Vergleich zu 2020.

Größter Ausgabenposten: Hilfe zur Pflege

Rund zwei Drittel der Ausgaben entfielen auf Leistungen für Hilfe zur Pflege: Mit Nettoausgaben in Höhe von 978,4 Millionen Euro stellen diese den höchsten Ausgabenposten dar, noch höher als 2020. Ihr Anteil an den Gesamtausgaben fällt dabei in den Regierungsbezirken sehr unterschiedlich aus: zwischen 54,2 Prozent in Mittelfranken und 78,9 Prozent in Niederbayern.

Rückgang bei Gesundheitshilfen und Krankenkassen-Erstattungen

Weniger Geld musste hingegen für Hilfen zur Gesundheit sowie bei der Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme von Behandlungen ausgegeben werden. Sie gingen um 11,5 Prozent zurück.

Sozialhilfe - was zählt dazu?

Zu den Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe zählen Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit und zur Pflege, sowie zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten.

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung zählt seit 2020 nicht mehr dazu. Auch die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird seit 2017 nicht mehr in der Statistik erfasst. Nach Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales lagen die Nettoausgaben für diesen Leistungsbereich 2021 in Bayern bei 937,4 Millionen Euro.