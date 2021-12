1.200 Impfdosen stehen bereit: Große Impfaktion in Hof

Am Nachmittag haben die Hofer die Möglichkeit, in der Freiheitshalle spontan zum Boostern oder auch zur Erst- oder Zweitimpfung zu kommen. Von 14 Uhr bis 20 Uhr können dort am Mittwoch bis zu 1.200 Menschen geimpft werden, kündigte der Hofer Landrat Oliver Bär (CSU) an.

Geimpft wird in Hof mit einem mRNA-Impfstoff. "Dabei ist es uns natürlich wichtig, dieses Angebot für die Bürgerinnen und Bürger zu machen, soweit Impfstoff zur Verfügung steht, natürlich auch darüber hinaus", so Landrat Bär auf BR-Anfrage.

Impfangebote bis Weihnachten an jedem Tag

Der Landkreis Hof bietet bis Weihnachten an jedem Tag ein Impfangebot im Rahmen der Sonderimpfaktionen an, teils spontan und teils mit Terminierung, sowohl in der Stadt Hof als auch im Landkreis. In Helmbrechts sind beispielsweise schon knapp 10.000 Anmeldungen für das Impfzentrum vor Ort eingegangen. Hier werden im Durchschnitt 500 Menschen am Tag geimpft. Der Landkreis hat bei den über Zwölfjährigen mittlerweile eine Impfquote von 81,51 Prozent, die allgemeine Impfquote liegt bei 73,69 Prozent. Alle Zahlen zur Impfung in Bayern finden Sie hier.

Schon 5.000 Impfungen in der Freiheitshalle Hof

In der vergangenen Woche sind alleine in der Freiheitshalle in Hof 5.000 Menschen geimpft worden. Die Impfstrategie des Landkreises beruht aktuell auf drei Säulen: impfen bei den Hausärzten, impfen im Impfzentrum und Sonderaktionen in der Region. "Wir brauchen diese drei Säulen, damit wir möglichst schnell möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern eine Auffrischungsimpfung anbieten können", so Bär weiter zum BR.

Bei den Booster-Impfungen sei man auf einem guten Weg, heißt es aus dem Landratsamt weiter. Die Quote liege bei 14,42 Prozent, und bis Ende des Jahres seien insgesamt 30.000 Booster-Termine vergeben worden.

Impftouristen aus Sachsen und Thüringen

Immer wieder kommen auch Menschen aus den Nachbarregionen Sachsen und Thüringen in den Landkreis, um sich dort impfen zu lassen. Bisher seien diese laut Sprecherin des Landratsamtes aber nicht gezählt worden: "Es ist uns vorrangig sehr wichtig, die Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Landkreis Hof zu impfen. Wir helfen gerne aus, soweit es unsere Möglichkeiten zulassen und genügend Impfstoff zur Verfügung steht", so Pressesprecherin Stefanie Schulze.

Versichertenkarte und Ausweis nicht vergessen

Wer spontan zum Impfen gehen möchte, muss die Versichertenkarte, einen gültigen Ausweis und – falls vorhanden – ein Impfbuch mitbringen. Darüber hinaus ist es hilfreich, den Aufklärungsbogen für mRNA-Impfstoffe ausgefüllt mitzubringen. Dieser ist auf der Seite des Impfzentrums Hofer Land zu finden. Auf der Facebook-Seite des Landkreises wird über mögliche Wartezeiten informiert.