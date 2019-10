1.200 Bundespolizei-Anwärter werden vereidigt

Nach Abschluss ihrer Ausbildung werden am Samstag (19.10.19) rund 1.200 neue Polizeimeisterinnen und Polizeimeister des Bundespolizeiaus- und -fortbildungszentrums Bamberg im Rahmen einer Feierstunde auf dem Domplatz vereidigt.

Schule für zukünftige Bundespolizisten

In Bamberg befindet sich das deutschlandweit größte Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizeiakademie. Hier werden Beamte im mittleren und höheren Polizeivollzugsdienst ausgebildet. Der Großteil der am Samstag zu vereidigenden Beamten stammt aus dem Freistaat. Der Frauenanteil liegt bei 27 Prozent, das Durchschnittsalter bei 22 Jahren.

Bundesinnenministerium will mehr Beamte

Im Juli hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer angekündigt, dass die Bundespolizei bis 2021 um 3.500 Beamte wachsen soll. Vier Jahre später ist noch einmal eine Aufstockung um weitere 11.300 Stellen angekündigt. Auch in diesem Jahr gab es schon zwei Einstellungstermine.

Zum 1. März 2019 wurden in Bamberg 505 Anwärter in den mittleren Polizeivollzugsdienst übernommen. Am 1. September begannen weitere 601 Anwärter im mittleren und 100 Anwärter im gehobenen Polizeivollzugsdienst ihre Ausbildung, so dass in Bamberg im Jahr 2019 insgesamt 1.206 junge Frauen und Männer ihren Dienst angetreten haben.

Momentan befinden sich in Bamberg 2.338 Auszubildende des mittleren Dienstes sowie 461 Studierende des gehobenen Dienstes. Die Ausbildung für den mittleren Dienst dauert zweieinhalb Jahre.

Bundespolizisten sichern Grenzen

Die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei werden in vielen Bereichen eingesetzt. So zählt beispielsweise der Grenzschutz zu einer der wichtigsten Aufgaben. Darunter fällt neben der Überwachung der Grenzen auch die Fahndung. Weiterhin übernimmt die Bundespolizei die Sicherung in Bahnhöfen und auf dem Gebiet der Bahnanlagen.

Polizeistreifen auf Bahnhöfen und an Flughäfen

Insgesamt erstreckt sich die bahnpolizeiliche Zuständigkeit auf ein etwa 33.500 Kilometer langes Streckennetz mit etwa 5.700 Bahnhöfen und Haltepunkten. Vertreten ist die Bundespolizei aber auch auf Flughäfen. Hier übernimmt sie die Sicherung des zivilen Luftverkehrs, unter anderem durch die Kontrolle von Fluggästen und die Überwachung des gesamten Fluggeländes.

Weiterhin zählen zu ihren Aufgaben der Schutz von Objekten des Bundes, polizeiliche Aufgaben im Notstand- und Verteidigungsfall sowie die Kriminalitätsbekämpfung. Auch die Grenzschutzgruppe GSG ist der Bundespolizei zugeordnet.