1.100 Würzburger Schüler demonstrierten für Klimaschutz

Schwedische Schülerin Greta Thunberg als Vorbild

Die Aktion "Fridays for Future" geht auf die schwedische Schülerin Greta Thunberg zurück. Die 16-Jährige geht seit Monaten immer Freitags in Schulstreik und demonstriert vor dem Parlament in Stockholm für mehr Klimaschutz. "Warum für die Zukunft lernen, wenn die Zukunft gefährdet ist". Auf diesen Nenner bringt es Benedikt Schürzinger, Initiator der Demo in Würzburg. "Der Klimawandel wartet nicht auf unseren Schulabschluss", heißt es in einem Aufruf der Grünen Jugend Bayerns als Unterstützer.