1.000 Veranstaltungen bei "Langer Nacht der Wissenschaften"

Die "Lange Nacht der Wissenschaften" mit ihren 1.000 Veranstaltungen startet bereits um 14 Uhr mit einem speziellen Nachmittagsangebot für Kinder. Die offizielle Eröffnung der Veranstaltung ist am Abend in der Hochschule für Musik in Nürnberg geplant. Das Angebot reicht von Naturwissenschaft und Technik bis zu Gesundheit und Kunst.

Vom begehbaren Darm bis zur künstlichen Intelligenz

So zeigt Siemens Healthineers in Erlangen zum Beispiel Anatomie in Hologrammen, das Klinikum Fürth ermöglicht es, durch ein begehbares Darmmodell zu spazieren und das Fraunhofer Institut demonstriert in Erlangen aktuelle Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Robotertechnologie.

App zum Veranstaltungsprogramm

Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr die Android-App "CouchPotatoeZ", die den Besuchern ermöglicht, das Veranstaltungsprogramm nach Interesse oder räumlicher Nähe zu filtern.

BR öffnet Studios und Fahrzeuge

Auch das Studio Franken des Bayerischen Rundfunk beteiligt sich in Nürnberg, öffnet die Ton- und Fernsehstudios, ermöglicht einen Blick in die Übertragungsfahrzeuge und demonstriert, wie aus einer musikalischen Idee ein professioneller Schlager wird.

Zwischen den Veranstaltungsorten fahren wieder Sonderbusse. "Die Lange Nacht der Wissenschaften" beginnt am Samstag um 18.00 Uhr und endet um 1.00 Uhr.

Das vollständige Programm zur "Langen Nacht der Wissenschaften" finden Sie unter diesem Link.