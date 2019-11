1.000 Strohballen verbrannt – 22-Jähriger gesteht Brandstiftung

Nachdem die Brandfahnder bereits zu Beginn eine Brandstiftung nicht ausschließen konnten, geriet ein 22-Jähriger ins Visier der Ermittler. Am Freitag wurde der Mann festgenommen. Er räumte die Brandstiftung an den Strohballen ein. Auf Grund des dringenden Tatverdachts der Brandstiftung ordnete ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Daraufhin wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Im Zellinger Ortsteil Retzbach kam es am Mittwoch zu einem Feuerwehrgroßeinsatz. Die Löscharbeiten an den rund 1.000 Strohballen dauerten die gesamte Nacht an. Brandfahnder fanden schnell heraus, dass es sich um Brandstiftung handelte.