1.000 Strohballen angezündet – Drei Jahre Haft für Brandstifter

Im November 2019 hatte ein 22-Jähriger aus Retzbach (Lkr. Main-Spessart) 1.000 Strohballen angezündet. Der Gesamtschaden betrug 200.000 Euro. Das Landgericht Würzburg verurteilte ihn nun wegen Brandstiftung zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren. Die Haftstrafe sei eine Chance für den jungen Mann, da er in der Justizvollzugsanstalt eine Ausbildung machen könne und eine psychiatrisch-psychologische Behandlung bekomme, so sein Pflichtverteidiger.

Großfeuer als "Hilferuf"

Der junge Mann hatte ausgesagt, das Feuer beim Gassigehen entdeckt und dann die Rettungskräfte verständigt zu haben. Allerdings hatte er zu diesem Zeitpunkt keinen Hund mehr besessen. So machte er sich schnell verdächtig und kam bereits nach zwei Tagen in Untersuchungshaft. Seine Brandstiftung sei dem Anwalt zufolge ein Hilferuf aus totaler Traurigkeit gewesen. Seine zu dieser Zeit hochschwangere Frau und ein kleiner Sohn lebten auf Anweisung des Jugendamts wegen der häuslichen Verhältnisse in einem Mutter-Kind-Haus in Oberfranken.

Brandstiftung wurde schnell erkannt

Am 27. November 2019 brannten 1.000 Strohballen außerhalb von Retzbach. Knapp 100 Feuerwehrmänner bekämpften die mehrere Meter hohen Flammen. Der Sachschaden, der Feuerwehreinsatz und die Entsorgung summierten sich nach Aussage des Pflichtverteidigers auf 200.000 Euro. Es stellte sich schnell heraus, dass ein Brandstifter am Werk war.

