1.000 schönste Orte Deutschlands: Forsthaus Wetzhausen ist dabei

Große Ehre für Henriette Dornberger, die Betreiberin des Forsthauses Wetzhausen im Landkreis Schweinfurt: Das Forsthaus und der dazugehörige Schlossgarten sind in der Neuauflage von "1.000 Places To See Before You Die" vertreten. In der Neuauflage des beliebten Reiseführers werden die 1.000 schönsten Orte aufgelistet – eben auch mit Geheimtipps wie dem Forsthaus im Stadtlauringer Gemeindeteil Wetzhausen, in dem gerade mal 160 Menschen leben.

Wie zu Großmutters Zeiten

Das Forsthaus wirkt wie aus der Zeit gefallen. Ein altes Fachwerkhaus aus dem Jahr 1520, von dem aus früher 350 Hektar Wald verwaltet wurden. Eingerichtet ist es wie zu Großmutters Zeiten. Außerdem bemerkenswert ist der Schlossgarten, in dem Henriette Dornberger seit zwei Jahren Hausgäste bewirtet oder in Gestaltungs-Lehrgängen schult. Zum Sonntagscafé gibt es immer nur sonntags von 14 bis 18 Uhr hauseigene Torten und duftenden Kaffee aus altem, schönem Porzellan.