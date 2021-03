1.000 Plakate in Nürnberg erinnern an Corona-Regeln

Seit mehr als einem Jahr leben die Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus und den Infektionsschutzmaßnahmen. Schon in den vergangenen Monaten warnten Mediziner und Infektiologen vor einer gewissen "Corona-Müdigkeit" in der Bevölkerung. Um auf die Einhaltung der Corona-Regeln hinzuweisen, hat die Stadt Nürnberg nun eine Plakatkampagne gestartet.

OB König warnt vor Corona-Mutanten

1.000 Plakate im Stadtgebiet erinnern daran, dass die Pandemie noch nicht vorbei sei, sagte Oberbürgermeister Marcus König. Der CSU-Politiker klebte am Mittwochvormittag zusammen mit Katja Strohhacker, Geschäftsführerin der Stadtreklame Nürnberg, die ersten Motive an eine Litfaßsäule in der Innenstadt. Auf der einen Seite würden die Menschen immer mehr Lockerungen erwarten, sagte König. Dem stehe jedoch die Tatsache gegenüber, dass sich die Virus-Mutanten weiter ausbreiteten.

Befürchtung: Inzidenzzahl könnte schnell wieder steigen

Die Inzidenzzahl der Stadt bewegt sich in den vergangenen Wochen wieder unter 100. Darauf könne man sich aber nicht ausruhen, mahnt König: "Wenn wir nicht weiterhin konsequent darauf achten, die Regeln einzuhalten, könnte in Kürze auch wieder der Inzidenzwert über 100 steigen. Das hätte wieder die Schließung von Kitas und Schulen zur Folge." Das war in Nürnberg schon mal der Fall: Ende Februar kehrte die Stadt nach nur einem Tag Wechselunterricht wieder zum Distanzunterricht zurück. Grund war der auf einen Wert von über 100 gestiegene Sieben-Tage-Inzidenzwert.

Werbespots in Medien geplant

Der Slogan der nun gestarteten Kampagne solle zeigen, dass es weiterhin lebenswichtig sei, die Regeln einzuhalten. Er lautet: "Abstand halten – lebenswichtig. Maske tragen – bitte richtig." Die Plakate sollen zunächst vier Wochen lang an Plakatwänden und Litfaßsäulen in der gesamten Stadt zu sehen sein. Außerdem sind laut OB König Werbesports im Rundfunk und in sozialen Medien geplant.